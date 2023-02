Pistenspaß und Apres Ski am Hauser Kaibling

Pistenspaß ohne Ende, Apres Ski der Sonderklasse und gemütliche Tage in einem erstklassigen Hotel direkt im Skigebiet: Das alles verspricht unser Gewinnspiel Hauser Kaibling & DJ Ötzi Gipfeltour. Zuerst geht es für die glücklichen zwei Gewinner einmal hoch hinaus – auf den Hauser Kaibling. Dieser ist mit seinen 2.015 Metern nicht nur der ideale Einstiegsberg in die Schladminger 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling – Planai – Hochwurzen – Reiteralm), sondern auch deren höchster Gipfel. Von ihm aus genießt man atemberaubende Panaromablicke auf die Schladminger Tauern und das Dachsteinmassiv.



Das Skigebiet Hauser Kaibling überzeugt mit Schneesicherheit, perfekt präparierten Pisten, zwei wunderbaren Talabfahrten, elf komfortablen Seilbahnen und Liften sowie 16 urigen Skihütten. Wer die gesamte Skischaukel erkunden möchte, dem legt sie faszinierende 123 Pistenkilometer zu Füßen. Direkt an der Talstation des Hauser Kaibling wartet der „Wollis Kids Park" auf Familien mit Kindern und ermöglicht einen gemütlichen Einstieg in den Skitag. Gleich dort liegt auch die AlmArenA, der Hotspot für zünftiges Apres Ski. Dort wird DJ Ötzi am Samstag, 18. März, seine Top-Hits wie „Ein Stern“, „Anton aus Tirol“ oder „Hey Baby“ auspacken und für Open Air Feeling sorgen.



Untergebracht werden unsere Glückspilze im 4-Sterne-Hotel Herrschaftstaverne in Haus im Ennstal, das in dritter Generation von der Familie Steger geführt wird.





Gewinnspiel

Wir verlosen einen Aufenthalt im Doppelzimmer von 17. bis 19. März 2023 für 2 Personen im 4-Stern Hotel Herrschaftstaverne. inkl. Halbpension und 2x2-Tagesskipässen für die 4-Berge-Skischaukel Schladming in der Region Schladming-Dachstein. Inklusive VIP-Zutritt bei der DJ Ötzi Gipfeltour am Hauser Kaibling.

Teilnahmeschluss: 9. März 2023