Körperliche Fitness beginnt im Kopf

Unser Körper funktioniert zum überwiegenden Teil automatisiert. Nur zehn Prozent aller körperlichen Abläufe steuern wir bewusst, 90 Prozent laufen wie von selbst. Sascha Schulz vom Team Medletics verdeutlicht „Wissen Sie noch, mit welchem Bein Sie heute Früh aufgestanden sind? Oder müssen Sie darüber nachdenken, wie Sie ein Wasserglas anheben? Im Normalfall nicht und das ist auch gut so. Denn es würde unglaublich viel Energie kosten, all diese Handlungen bewusst ausführen zu müssen.“



Doch die Atmung und andere Abläufe, die vom Zentralnervensystem gesteuert werden, lassen sich gezielt zu unserem Vorteil nutzen. Übungen aus dem Bereich der Neuroathletik können chronische physische und psychische Auffälligkeiten positiv beeinflussen. Unser Gleichgewicht, die Verarbeitung visueller Reize, unser Wohlbefinden und unsere Leistungsfähigkeit lassen sich verbessern. Auch für Sportlerinnen und Sportler ist dieser Ansatz interessant, sie können dadurch ihre Leistungen optimieren. Beim Vortrag am 9. März bekommen Sie einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten der neurospezifischen Interventionen.





Die Anmeldung zum Vortrag ist beendet und alle gezogenen Teilnehmer wurden über Ihren Fixplatz per Mail verständigt.

Termin: Donnerstag, 9. März von 18 bis 20 Uhr

Wo: Merkur Campus, Conrad-von-Hötzendorfstraße 84, 8010 Graz

Achtung: Die Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl ist limitiert. Das Los entscheidet! Anmeldung möglich bis 26. Februar 2023

Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihren fixen Teilnahmeplatz.