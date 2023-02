Mit etwas Glück entspannen und genießen

Vor Kurzem haben wir unser erstes großes Urlaubsgewinnspiel beendet und die glücklichen Gewinner verständigt. Sie haben nicht gewonnen? Nicht schlimm, denn wir starten gleich in die zweite Runde und verlosen dieses Mal Kurzurlaube in der südlichen Steiermark, im Südburgenland und in Slowenien.

Und nicht vergessen: Falls Sie sich nicht auf Ihr Glück verlassen möchten, finden Sie hier immer alle unsere aktuellen „2für1“-Urlaubsangebote und exklusiven Leserreisen.





Gewinnspiel

Wir verlosen wieder 20 Kurzurlaube für jeweils zwei Personen in vier unserer Partnerhotels:

Hotel Das Eisenberg in St. Martin an der Raab

Zwei Nächte inkl. Frühstück



Hotel Livada Prestige in Slowenien

Zwei Nächte inkl. Halbpension



Landhaus Bad Gleichenberg

Zwei Nächte inkl. Frühstück



Wilfinger Thermal Biodorf in Bad Waltersdorf

Vier Nächte inkl. Frühstück

Teilnahmeschluss: 20. März 2023