Das Schigymnasium Stams ist die Wintersport-Kaderschmiede des Alpenraums und eines der erfolgreichsten Ski-Internate der Welt. Wer hier herkommt, tut dies nicht aus bloßer Liebe zum Sport — sondern kommt, um zu den Besten zu gehören: Um seine Träume zu verwirklichen, mit dem Bewusstsein, dass es am Ende nur ein bis zwei Prozent aller Schüler:innen schaffen, sich im Spitzensport durchzusetzen.

Regisseur Bernhard Braunstein blickt ein Jahr lang hinter die Kulissen von Stams und zeigt den penibel getakteten Alltag aus hartem Training, Unterricht, spärlicher Freizeit und Internatsleben.

In Graz findet im Anschluss an die Premiere ein Podiums-Gespräch zum Thema „Jugend & Sport – Der Traum von der Spitze“ mit Nicola Werdenigg, Bernhard Braunstein und Eva-Maria Kofler statt. Moderiert durch Kleine Zeitung Redakteurin Julia Schafferhofer.

Termine:

Graz, 03.03.2023, 18.00 Uhr

Villach, 05.03.2023, 18.00 Uhr

Ort: KIZ Royal Kino bzw. Stadtkino Villach

Einlass: Jeweils 18.00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 6x2 Tickets für die Kleine Zeitung Kinopremiere am 03. März um 18:00 Uhr im KIZ Royal in Graz und 10x2 Tickets für die Kinopremiere am 05. März um 18:00 Uhr im Stadtkino Villach.

Teilnahmeschluss: 26. Februar 2023