Als VIP auf die Mobilitätsmesse

Herzstück der motionexpo wird auch heuer wieder der Neuwagenbereich sein: Mehr als 200 glänzende Fahrzeugmodelle zum Angreifen werden die Grazer Stadthalle füllen. Darunter werden nicht nur die begehrtesten Modelle der Händler sein, sondern auch einige Premieren. Die motionexpo ist aber mehr als eine reine Fahrzeugmesse, hier steht die Mobilität mit all ihren Facetten im Mittelpunkt. In der Halle C werden Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen zeigen, welche Technologien uns in Zukunft weiterbringen werden – von innovativen Antriebstechnologien bis hin zum autonomen Fahren.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie eines von vier VIP-Packages für zwei Personen für die MotionExpo am 11. und 12. März in der Messe Graz.

Im VIP-Package inkludiert:



- Abholung des Gewinners (2 Personen) mit einem exklusiven Fahrzeug eines Messepartners.

- Gratiseintritt und Begrüßung am Stand des Ausstellers mit einem Glas Sekt

- Mittagessen für zwei Personen

- Nachmittagskaffee und Kuchen in der Messegastronomie

- Rückfahrt nach Hause

Die Autos der VIP-Packages für Samstag, 11. März:

Nissan X-Trail aus dem Autohaus Spes

Renault Megane E-Tech aus dem Autohaus Vogl & Co

Die Autos der VIP-Packages für Sonntag, 12. März:

Nissan Qashqai aus dem Autohaus Spes

VW ID.Buzz aus dem Autohaus Porsche Steiermark

Teilnahmeschluss: 1. März 2023

Detailinformationen zu den Autos der VIP-Packages:

Renault Megane E-Tech

Mit 470 km Reichweite (WLTP) und seinem Crossover-Konzept ist der Renault Megane E-Tech ein echter Alleskönner. Durch seinen 100% Elektroantrieb ist der Wagen nicht nur 100% nachhaltig, sondern auch ein Fahrzeug, das zum Entspannen einlädt. Innovatives Design, 440 Liter Kofferraumvolumen und nützliche Details, wie die induktive Ladefläche für Smartphones machen den Megane E-Tech aus dem hause Vogl & Co zu einem spannenden Begleiter durch den Alltag.

VW ID.Buzz

Das neueste Modell der eMobioity-Flotte von Porsche Steteiermark ist der lang erwartete VW ID.Buzz. Ob für Familie, Freizeit, Business oder Zustellung. Der Wagen ist schon jetzt bei der Premiere eine Design-Ikone. Er erinnert aber nicht nur an die große Zeit der legendären VW T1 und T2 Modelle aus den 1960er Jahren, sondern ist auch ein starkes Signal an die Zukunft. Intelligente Assistenz- und Warnsysteme sorgen für Sicherheit, eine ausgeklügelte Infotainment-Anlage bringt Konnektivität und Kreativität in den Innenraum und die spannenden Förderungen und Steuervorteile machen aus dem VW ID-Buzz auch eine erstklassige wirtschaftliche Entscheidung.

Autohaus Spes

Platz nehmen und sich wohlfühlen! Das Autohaus Spes stellt mit zwei Modellen aus seinem Nissan-Fahrzeugpark ein Shuttle-Service wie für einen VIP-Besuch zur Verfügung. Die Modelle sind am Puls der Zeit und durch das Hybrid-Konzept nicht nur umweltfreundlich, sondern auch universell einsetzbar. Benzin tanken, elektrisch Fahren und die Geräuschlosigkeit der nachhaltigen Zukunft genießen. Mit dem X-Trail und dem Qashqai stellen Spes und Nissan zwei der beliebtesten SUV- und Crossover-Modelle für dieses Gewinnspiel zur Verfügung.