Präbichl - Auffi aufn echten Berg!

Sanfte Familienabfahrten, breite Carvingpisten und die Variantenabfahrten und Skirouten am Polster bieten für jeden Wintersportler etwas – vom genussvollen Schwingen auf der präparierten Piste bis zum sportlichen Erlebnis im Tiefschnee oder in der Buckelpiste. Besonders Sportliche wagen sich in die Polsterrinne - der längsten und steilsten durch einen Lift erschlossenen Rinne der Ostalpen. Die Erlebnisabfahrt durch den beliebten "Schlumperwald" mit seinen schrulligen Bewohnern fasziniert Kinder und Eltern immer wieder aufs Neue.

Auch angehende und weniger geübte Schifahrer werden am Präbichl bestens betreut. Das Kinderskiland der Skischule Alpfox mit Skikarussell, Zauberteppiche und Übungslift wurde laufend erweitert und zählt heute zu den größten in der Steiermark.

Gewinnspiel

Wir verlosen 20x2 Tagesskikarten für Erwachsene für die Skiarena Präbichl.

Teilnahmeschluss: 27. Februar 2023