Bei der Diskussionsrunde am 23. Februar sind 150 Plätze für Club-Mitglieder reserviert

Am 23. Februar lädt die Kleine Zeitung zur großen Diskussion der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Als Kleine-Zeitung Club-Mitglied können Sie exklusiv dabei sein.

Welche Pläne wollen die Parteien in den nächsten fünf Jahren in Kärnten umsetzen? Mit welchen Ideen will man das Land weiterentwickeln? Wo braucht es eine Kurswende? Zehn Tage vor der Landtagswahl am 5. März lädt die Kleine Zeitung zur großen Diskussion der Spitzenkandidaten. Am 23. Februar (Beginn: 19 Uhr) stellen sich im Gasthof Kuchlerwirt in Treffen Peter Kaiser (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ), Martin Gruber (ÖVP), Gerhard Köfer (Team Kärnten), Olga Voglauer (Grüne) und Janos Juvan (Neos) den Fragen von Kleine-Zeitung-Chefredakteur Wolfgang Fercher und Kleine-Zeitung-Wirtschaftsredakteurin Bettina Auer, die gemeinsam durch den Diskussionsabend führen.

Zur Wort kommen werden auch die Vertreter der Kleinparteien: Alexander Todor-Kostic (Vision Österreich), Karlheinz Klement (Bündnis für Kärnten) und Karin Peuker (KPÖ). Mittels Voting-Tools werden die anwesenden Zuschauerinnen und Zuschauer eingebunden.

Termin: 23. Februar, 19 Uhr

Wo: Gasthof Kuchlerwirt in Treffen am Ossiacher See

Zum Nachschauen am 24.2. ab 18 Uhr auf kleinezeitung.at

Die Teilnehmer:innen werden bis 13.2. per Mail über eine Zu- bzw. Absage für die Veranstaltung informiert.