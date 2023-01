Winterfreude und Wellness pur

Das Mountain Resort Feuerberg liegt auf 1.769 Metern Seehöhe, im Winter mitten im Skigebiet mit Panoramablick über Kärntens Berge und Seen. Genießen Sie komfortables Wohnen im Hotelzimmer oder privaten Rückzug in einer großzügigen Chalet- Suite. Am Morgen auf der Piste die ersten Schwünge ziehen. Am Nachmittag in der 4.500 m² großen Bade- und Wohlfühlwelt entspannen.



Im Wellnesszentrum „MEIN SEIN“ genießen Sie das ganzheitliche Massage- und Wohlfühlangebot. Eine Besonderheit am Feuerberg ist das Konzept „Spirit & Spa“ mit Angeboten für die WERT-vollste Zeit im Jahr. Bewegende Programme finden das ganze Jahr über statt. Weil Liebe durch den Magen geht, widmet sich das Feuerberg-Küchenteam mit Leidenschaft den kulinarischen Genüssen. Ein Geheimtipp für Genießer ist das Feuerberg-Chalet mit romantischer Alm-Atmosphäre und unkompliziertem Luxus.

Gönnen Sie sich eine Auszeit!

Gewinnspiel

Wir verlosen 20 Kurzurlaube für jeweils zwei Personen im Mountain Resort Feuerberg:

Zwei Nächte inkl. Halbpension in einem Feuerberg Chalet

Achtung:

Der Gewinn ist nur in der Zeit von 21. bis 24. März oder 26. bis 31. März 2023 einlösbar.

Teilnahmeschluss: 19. Februar 2023