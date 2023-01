Der Kleine Zeitung-Faschingsumzug in Graz steht heuer unter dem Motto „Wos sullst mochn außer lochn“

Am 21. Februar verwandeln wieder zahlreiche kreative steirische Faschingsgruppen die Grazer Innenstadt in eine Narrenhochburg. Hoch her geht es am Faschingsdienstag zwischen 10 und 13 Uhr beim Kinderfasching im Landhaushof mit Maskenbasteln, Hüpfburg, Krapfen und vielem mehr.

Kinder-Prinzenpaar gesucht!

Für zwei Kinder wird der Faschingsumzug 2023 zum unvergesslichen Erlebnis – denn sie werden ihn als offizielles Kinder-Faschingsprinzenpaar begleiten. Wie man zum Prinzenpaar wird? Einfach das schönste Faschingsfoto Ihres Kindes einschicken und hoffen, dass es zu den beiden originellsten unter allen Einsendungen gehört.

Das Faschingsprinzenpaar wird beim Kleine Kinderzeitung-Fasching willkommen geheißen und sie bekommen passende Insignien verliehen.

Gewinnspiel

Für die Teilnahme senden Sie bitte ein E-Mail mit dem Foto und dem Betreff "Kinder-Faschingsprinzenpaar" an marketing@kleinezeitung.at. Die Gewinner:innen werden per Mail verständigt.

Teilnahmeschluss: 7. Februar 2023

Teilnahmebedingungen: Es gelten diese Teilnahmebedingungen, einschließlich der Bedingungen über Nutzungsrechte zur Verwendung der eingesendeten und beim Kinderfasching angefertigten Fotos. Sie stimmen diesen mit Einsendung eines Fotos wie oben zu.

