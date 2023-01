Exklusiven Platz für die "Köpfe des Jahres"-Events sichern

Die Köpfe des Jahres 2022 werden geehrt und Sie haben die Chance, live mit dabei zu sein! Genießen Sie einen tollen Abend mit bekannten Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Sport, Entertainment und vielen mehr. Freuen Sie sich auf pure Emotionen, gutes Essen und Getränke.

Zur Initiative "Die Köpfe des Jahres"

Jedes Jahr werden bekannte Persönlichkeiten aus den jeweils vier Großregionen Kärntens und der Steiermark in verschiedenen Kategorien von unseren Leserinnen und Lesern nominiert. Ein öffentliches Voting entscheidet darüber, wer in der jeweiligen Kategorie den ersten Platz belegt. Verkündet werden die Gewinner:innen allerdings erst auf der Veranstaltung. Gänsehautmomente sind also vorprogrammiert. Unterstützen Sie Ihre Region und seien Sie dabei.

So können Sie dabei sein

Wir verlosen je 10x2 exklusive Plätze für folgende Termine:

Steiermark

23.01.23 | Verleihung der Region Süd- & Weststeiermark

25.01.23 | Verleihung der Region Graz & Umgebung

01.02.23 | Verleihung der Region Obersteiermark

02.02.23 | Verleihung der Region Ost- & Südoststeiermark

Alle Veranstaltung finden im Skyroom des Styria Media Centers (Gadollaplatz 1, 8010 Graz) statt.

Einlass: ab 18 Uhr | Beginn: ab 19 Uhr

Kärnten

24.01.23 | Verleihung der Region St. Veit & Feldkirchen

25.01.23 | Verleihung der Region Oberkärnten & Osttirol

30.01.23 | Verleihung der Region Lavanttal & Völkermarkt

31.01.23 | Verleihung der Region Villach & Klagenfurt

Alle Veranstaltungen finden in der Carinthische Musikakademie (CMA) (Ossiach 1, 9570 Ossiach) statt.

Einlass: ab 18 Uhr | Beginn: ab 19 Uhr

Für die Teilnahme senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem Wunschtermin und dem Betreff "Köpfe STMK" oder "Köpfe KTN" an marketing@kleinezeitung.at .

Die Gewinner:innen werden per Mail verständigt. Es gilt das First-come-first-serve-Prinzip.