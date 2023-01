Uraufführung „fast Land“ von Tara Meister (Ausgezeichnet mit dem nbv-DramatikerinnenPreis) vom 17.02. - 25.02.2023

Viele Frauen verschwinden, so auch Magdalena Maier. Auf der Suche nach ihr kommt Julius Schneider in ihr Heimatdorf. Er wird mit den verschiedenen Bereichen des Lebens und den Rollen der Magdalena Maier konfrontiert. Im Wirtshaus steht Sexismus und Sicherheit im Vordergrund, bei der Kirche stereotype Erwartungen an den Charakter einer Frau. „fast Land“ befasst sich in bester Tradition des Volksstückes mit den widersprüchlichen Ansprüchen an Frauen, den subtilen Gewalterfahrungen, denen sie ausgesetzt sind und schließlich mit dem Versuch diese Frauenrolle hinter sich zu lassen.

Regie: Katharina Schmölzer

Bühnenbild: Thomas Mörschbacher

Kostümbild: Michaela Wuggenig

Komposition: Jozej Sticker

Mit: Andreas Patton, Judith van der Werff, Birgit Fuchs, Michael Kuglitsch, Heidrun Ferianz

Termin: 21. Feber 2023, 20 Uhr

Ort: neuebuehnevillach (Rathausplatz 1, 9500 Villach)

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 40x2 Plätze für die exklusive Kleine Zeitung Leserveranstaltung „fast Land“ in der neuebuehnevillach gewinnen!

Teilnahmeschluss: 7. Feber 2023