Buchpräsentation „Krieg in Europa“

Die Jugoslawienkriege haben die Weltöffentlichkeit erschüttert. Sie sind verbunden mit den schlimmsten Verbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Norbert Mappes-Niediek, langjähriger Südosteuropa-Korrespondent der Kleinen Zeitung, führt in seiner erzählerischen Gesamtdarstellung mitten hinein in dieses dunkle Kapitel der jüngsten europäischen Geschichte.

Ausgehend von der Frage „Haben wir aus den Balkankriegen nichts gelernt?“ diskutieren Stefan Winkler, Leiter Hintergrund und Meinung der Kleinen Zeitung, gemeinsam mit Norbert Mappes-Niediek und dem ehemaligen Hohen Beauftragten für Bosnien-Herzegowina, Valentin Inzko über die gegenwärtigen Krisen.

Termin: Freitag, 27. Jänner, 18 Uhr

Wo: Kleine Zeitung Skyroom (Gadollaplatz 1, 8010 Graz)

