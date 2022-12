Skifahren in der Region Schladming-Dachstein

Der Hauser-Kaibling bildet als eines der Top Skigebiete in Österreich den idealen Einstieg in die 4-Berge-Skischaukel Schladming (Hauser Kaibling – Planai – Hochwurzen – Reiteralm) und ist Mitglied in Ski amadé: 5 Regionen, 25 Orte, 760 KM Pisten und 270 Lifte mit einem Skipass!

Mit Parkflächen und dem kostenlosen Übungsgelände „Wollis Kids Park“ direkt an der Talstation gelegen, startet man – egal ob Groß oder Klein - komfortabel in den Skitag. Das mehrfach ausgezeichnete Skigebiet punktet mit Schneesicherheit, perfekt präparierten Pisten und 16 urigen Skihütten – alle mit Bedienung.

Ein atemberaubendes Panorama genießt man vom höchsten Punkt der 4-Berge-Skischaukel auf 2.015 Meter! Die „Genussinsel“ mit 360 Grad Panoramaliegen lädt zwischen den schönsten Abfahrten zum Entspannen ein. Pistenspaß für Groß und Klein gibt es auf der XXL Funslope im Naturjuwel Kaiblingalm mit Schneetunnel, Speedbooster, Slope Cop inkl. Geschwindigkeitsmessung uvm.

Du möchtest schon früher die Pisten am Hauser Kaibling und der Schladminger 4-Berge-Skischaukel genießen, dann sicher dir am besten gleich online deinen Skipass zum Frühbucher-Bonus.

Schon gewusst? Jedes Jahr finden am Hauser Kaibling viele Events statt: Open-Air-Konzerte, große Ostereierschatzsuche uvm.

Hier geht's zu den Events.





Gewinnspiel

Wir verlosen 25x2 Early Bird Skigenuss* inkl. Tagesskipass für die Schladminger 4-Berge-Skischaukel und Frühstück am Sonntag, 29. Jänner 2023 am Hauser Kaibling.

*Früh morgens um 7:15 Uhr gehst du ohne Wartezeit durchs Drehkreuz und ziehst mit den ersten Sonnenstrahlen deine Schwünge in den Schnee.

Teilnahmeschluss: 16. Jänner 2023