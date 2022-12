Udo Jürgens: Seine Hits und Anekdoten

Seine Lieder sind unvergessen, nein, vielmehr unsterblich. "Mit 66 Jahren", "Ich war noch niemals in New York", "Griechischer Wein", "Merci Cherie" ... und noch viele Lieder mehr hat Udo Jürgens komponiert und getextet. Längst sind sie zu Klassikern der Pop- und Schlagerkultur geworden. Am 15. Februar bringt "Die Udo Jürgens Story" einen Abend der freudvollen Erinnerungen an den Musiker in den Grazer Stefaniensaal. Der großartige Alex Parker singt Udos Hits, Schauspielerin Gabriela Benesch erzählt humorvolle Geschichten und Anekdoten aus den persönlichen Aufzeichnungen des großen Entertainers. Ein berührendes Erlebnis und mit Gewissheit ein Muss für jeden Udo-Fan!

Gewinnspiel

Wir verlosen 25 Gewinnpackages für "Die Udo Jürgens Story" am 15. Februar 2023 im Grazer Stefaniensaal. Jedes Package enthält zwei Tickets sowie ein Exemplar der CD "Udo Jürgens Best of live Vol. 2" aus der Kleine-Zeitung-Edition.

Wann: Mittwoch, 15. Februar 2023, 19:30 Uhr

Wo: Graz, Stafaniensaal

Teilnahmeschluss: 25. Jänner 2023