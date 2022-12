Die Zirkusgeschichten in Graz

Der Neue Zirkus macht uns fröhlich und nachdenklich, lässt uns staunen, mitfiebern, lachen – er zieht uns für eine Weile so in seinen Bann, dass wir in einer fantasievollen Welt versinken können. Hier verschmelzen Artistik, Tanz, Musik und Schauspiel, hier wird das schillernde Spektakel von einst durch kluge dramaturgische Konzepte und große Erzählkunst erweitert. Kraftvolle Körperlichkeit und akrobatische Leichtigkeit werden genauso gezeigt wie eindringliche Poesie und lustvoll-ironische Inszenierungen der menschlichen Schwächen. Ein Facettenreichtum, den seit vielen Jahren beim Festival Cirque Noël gezeigt wird – auch dieses Jahr mit drei herausragenden, internationalen Produktionen.





