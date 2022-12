Meerscheinkonzerte im Minoritensaal

Die Meerschein-Konzerte sind wieder da, und genau in der frischen Mischung, die diese besondere Konzertreihe immer schon auszeichnet: Wilder Sound vom Balkan trifft italienische Weihnachtsmusik aus dem Mittelalter. Astor Piazzolla kommt ins Spiel, und staunt nicht schlecht, was so eine Steirische Knopfharmonika alles kann. Und zum Schluss gibt dem Ganzen der göttliche Wolfgang Amadé noch seinen Segen.

Es gibt frische Karten, frische Abos, jede Menge gute Laune und nebenbei: musikalische Sternstunden. Die Vorstellungen gibt es heuer hier immer sonntags (11 & 17 Uhr), sie dauern jeweils etwa eine Stunde ohne Pause, und ein Buffet wird auch geöffnet sein.





Gewinnspiel

Wir verlosen Karten für diese beiden Meerscheinkonzerte im Minoritensaal:

5x2 Tickets für "Kaleidoskop" am 12. Februar um 17 Uhr

Teilnahmeschluss: 29. Jänner 2023

10x2 Tickets für "Ach, ich fühl’s" am 12. März um 17 Uhr

Teilnahmeschluss: 12. März 2023