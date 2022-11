Tiefe Gletscherspalten und fehlender Schnee läuteten das Ende des Skibetriebs am Dachstein ein. Zeitgleich stellt die Energiekrise hinter die Beschneiung von Pisten ein großes Fragezeichen. Können wir noch guten Gewissens Ski fahren? Und was bedeuten diese Entwicklungen für die Region Schladming und ihren Naturraum?

Das diskutieren wir unter dem Titel „Gletscherschwund, Klimawandel und Energiekrise: Können wir uns das Skifahren noch leisten?“ – am 29. November 2022 um 17.30 Uhr im Kleine Zeitung-Regionalbüro in Liezen. Am Podium treffen dabei Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, und Johannes Gepp, Präsident des Naturschutzbundes Steiermark aufeinander.

Termin: Dienstag, 29. November um 17:30 Uhr

Wo: Kleine Zeitung Regionalbüro Liezen

Frohnleichnamsweg 4, 8940 Liezen

Achtung: Die Teilnehmer:innenzahl ist limitiert. Das Los entscheidet! Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme am 28. November.