Gänsehautstimmung dank Gospel-Stars

Auch in diesem Jahr treten „The Christmas Gospel“ in der Vorweihnachtszeit zwei Mal in Kärnten auf. Gospel, Klassik und moderne Soulballaden – Gefühl und Temperament vereinigen sich bei „The Christmas Gospel“ zu einem faszinierenden Erlebnis. Fast zwanzig Jahre ist das Ensemble durch die USA gereist, um die frohe Botschaft in Kirchen und Theatern zu verkünden. Seit einigen Jahren sind die außergewöhnlichen Stimmen auch in Deutschland und Österreich zu erleben.

07.12.2022, 19:30 Uhr im Klagenfurter Dom

08.12.2022, 19:30 Uhr in der Kirche Maria Landskron, Villach

Gewinnspiel

Unter allen teilnehmenden Kleine Zeitung Club Mitgliedern werden jeweils 3x2 Karten für „The Christmas Gospel“ in Villach und Klagenfurt verlost!

Teilnahmeschluss: 30. November 2022