Skigebiet Hauser Kaibling

Genießen Sie eine wohlverdiente Auszeit im Bergresort in Haus im Ennstal, direkt an der Piste des Hauser Kaibling. Mit einer Höhe von 2.015 Metern gehört er zu den höchsten Bergen in der Schladminger 4-Berge-Skischaukel und ist zudem der östlichste Einstieg. Das Skigebiet Hauser Kaibling gilt als eines der besten Skigebiete in ganz Österreich und wurde dafür bereits mehrmals mit fünf Sternen ausgezeichnet. Zudem trägt es das steirische Pistengütesiegel für Qualität und Sicherheit auf den Pisten und wurde auch in weiteren Kategorien, wie TOP für Familien, mit verschiedenen Auszeichnungen belohnt und gelobt.

NEU: Wollis Kids Park

Das neue 24000m2 große Übungsgelände im Tal mit 4 Anlagen und zahlreichen Spiel & Spaßelementen ist der perfekte Start ins Schneeabenteuer für alle Kids & Anfänger. Gratis Nutzung für alle Skipassbesitzer. Die zwei kleineren Förderbänder, á 15 Meter, stehen allen Einsteigern, auch ohne Skipass, kostenlos zur Verfügung.

Frübucher-Bonus

Egal ob du einen Tages- oder Mehrtagesskipass benötigst, es gilt: Je früher desto besser. Mit dem Ski amadé Online Frühbucher-Bonus sicherst du dir den günstigsten Preis – dieser ist nur Online erhältlich. Die Preise variieren je nach Saisonzeiten, Kaufzeitpunkt und Nachfrage – an den Kassen werden die Skipässe weiterhin zum festgelegten Kassenpreis verkauft.

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Bei uns können Sie ein Chalet für acht Personen im Bergresort Hauser Kaibling gewinnen!

Teilnahmeschluss: 1. Dezember 2022