Christian Wehrschütz und Maria Schaunitzer geben am 4. Dezember in Graz Einblicke in das journalistische Kreuzfeuer zwischen der Suche nach der Wahrheit und Kriegspropaganda. Eintritt exklusiv für Club-Mitglieder.

Termin: 4. Dezember 2022, 18 Uhr

Wo: Kleine Zeitung, Skyroom

Achtung: Die Teilnehmer:innenzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme.