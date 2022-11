Erleben Sie das exklusive Mountainfilm-Event live!

Im Rahmen des Mountainfilm Festival 2022 wollte die Kleine Zeitung wissen, welcher Mountain-Film Sie am meisten begeisterte. Über 360 Personen haben abgestimmt und mit eindeutiger Mehrheit hat "Patrick and the Whale" gewonnen.

Jetzt können Sie gewinnen: Sie sind ein richtiger Mountainfilm-Fan? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Wir laden zu einem exklusiven Mountainfilm-Event im Styria Media Center. Hier präsentiert Festivalveranstalter Robert Schauer die drei erstgereihten Filme des Publikumsvotings inklusive verschiedener Filmausschnitte. Außerdem wird unter allen anwesenden Personen ein Kurzurlaub für 2 Personen verlost. Sie haben also die Chance, auf doppeltes Glück!

Gewinnspiel

Wir verlosen 30x2 Karten für das exklusive Mountainfilm-Event im Skyroom.

Wann: 6.12. um 18 Uhr

Wo: Skyroom, Styria Media Center Graz