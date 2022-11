Winterzeit ist Kinozeit

Kino hat im letzten Jahr gezeigt, was es kann. Blockbuster wie TOP GUN-MAVERICK, MINIONS oder GUGLHUPFGESCHWADER brachen im heurigen Jahr neue Besucherrekorde. Der Beweis, dass Kino nach wie vor zieht und nichts von seiner Anziehungskraft verloren hat, liegt damit vor. Filme sind für die große Leinwand gemacht und das Filmerlebnis im Kino hat keine Konkurrenz. Und in den Cineplexx-Kinos ist auch immer etwas los. Rund um Weihnachten heißt es „SANTA MANIA“, wenn der Weihnachtsmann höchstpersönlich in den Kinos vorbeischauen wird und für die eine und andere Überraschung sorgt. Wann er Station in der Steiermark macht, erfährt man in Kürze unter Cineplexx.at.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3 Premium Cards für ein ganzes Monat! Damit können die glücklichen Gewinner:innen einmal am Tag ins Kino gehen.

Teilnahmeschluss: 4. Jänner 2023