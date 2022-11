Räuberische Abenteuerreise

Wer kennt ihn nicht, den Räuber Hotzenplotz, der uns mit seinen Abenteuern verzaubert und in Atem gehalten hat. Nun wurde das spannende Märchen verfilmt und kann auch im Kino genossen werden. Die Premiere geht am 4. Dezember im Cineplexx Graz über die Bühne. Und die Geschichte garantiert beste Unterhaltung für Groß und Klein, denn: Die Kaffeemühle der geliebten Großmutter wurde gestohlen. Kasperl und sein Freund Seppel machen sich umgehend auf, um den gerissenen Räuber zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in die Hände des Räubers sowie des bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann, bei dem sie die wunderschöne Fee Amaryllis entdecken, die es nun ebenfalls zu befreien gilt. Der ermittelnde Polizist Dimpfelmoser sowie die Hellseherin Schlotterbeck mit ihrem zum Krokodil mutierten Dackel Wasti sorgen für weiteres Durcheinander. Werden es die beiden Freunde schaffen, dem Räuber Hotzenplotz das Handwerk zu legen? Finden Sie es heraus und genießen Sie eine märchenhaften Kinoabend mit der ganzen Familie!

Gewinnspiel

Wir verlosen 45x4 Karten für die Kinopremiere von „Der Räuber Hotzenpletz“

Wann? am 4. Dezember 2022 im Cineplexx Graz um 15 Uhr.

Kartenausgabe ab 14 Uhr.

Mehr Informationen zum Kinofilm erhalten Sie hier.

Teilnahmeschluss: 27. November 2022