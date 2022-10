Spiel, Spaß, Eishockey!

Im November nimmt die Eishockey-Saison so richtig Fahrt auf und Fans kommen auf ihre Kosten. Am 20. November spielen die Graz99ers gegen EC Red Bull Salzburg. Und dieses Spiel wird ein Familien-Spektakel. Es findet an diesem Tag nämlich der Family-Day der Graz99ers statt. Besucher:innen dürfen sich auf tolle und spaßige Aktionen mit und für Kids freuen.

Datum inkl. Uhrzeit: 20.11.2022 | 16:30 Uhr

Ort: Merkur Eisstadion Zoisweg 15, 8041 Graz

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen 90x2 Tickets für den Graz99ers Family-Day!

Teilnahmeschluss: 14. November 2022