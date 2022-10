Verkosten und genießen!

Am 12. November öffnen zehn Winzer aus dem Weinland Kärnten beim „Tag der offenen Kellertür“ ihre Weinkeller. Wir verlosen je einen Weinkarton aller teilnehmenden Winzer.

Nach der erfolgreichen Erstauflage laden Kärntner Weinbaubetriebe auch in diesem Jahr zum „Tag der offenen Kellertür“ ein. Am Samstag, 12. November, öffnen sich ab 14 Uhr bei zehn Kärntner Winzern die Türen zu ihren Weinkellern und bieten Weinliebhabern (und solchen, die es noch werden wollen) die Gelegenheit zu einem Blick hinter die Kulissen. Lernen Sie die Menschen kennen, die mit viel Idealismus, Leidenschaft und Handarbeit die mehr als 1000 Jahre alte Tradition des Weinbaus in Kärnten wiederbelebt haben und dabei mit modernen, innovativen Methoden und im Einklang mit der Natur etwas Großartiges erschaffen.

Sie haben nicht nur die Gelegenheit einen wunderbaren Tag mit köstlichen Weinen zu genießen, sondern auch die Chance, einen von zehn Weinkartons von den teilnehmenden Winzern zu gewinnen.

Weitere Infos finden Sie hier!

Gewinnspiel

Unter allen teilnehmenden Club-Mitgliedern verlosen wir folgende 10 Weinkartons:

Burgwein Laßnig: 6 Flaschen Cardonnay

Weingut Hudelist: 6 Flaschen Sauvignon 2021

Weingut Kegley & Lexer: 6 Flaschen Chardonnay 2019

Weingut Kreuzschneider: 6 Flaschen Weißburgunder

Weingut Maltschnig: 6 Flaschen Frizzante

Weingut Ofer: 6 Flaschen Rosebella

Weinhof vlg. Ritter: 6 Flaschen Sauvignon 2021

Weingut Taggenbrunn: 6 Flaschen Pinot Blanca

Sternberg Weingut Egger: 6 Flaschen Gemischter Satz

TrippelGUT, Feldkirchen: 6 Flaschen Muskateller

Teilnahmeschluss: 30. November 2022