"Die Magie des Reisens"

Entdecken Sie gemeinsam mit der Kleinen Zeitung und RETTER Reisen die Magie des Reisens. Bei diesem spannenden Vortrag begeben Sie sich auf die Spuren der fernöstlichen Faszination zur Seidenstraße und nach Japan und erkunden den Französischen Jakobsweg.



Jede Reise birgt etwas magisches, seien es die beeindruckenden Weiten des Pamir Gebirges, die Mentalität und Kultur Japans oder die Begegnungen, die man während einer Reise auf der Via Podiensis, dem französischen Jakobsweg erlebt. Bei diesem exklusiven Event gemeinsam mit RETTER Reisen und der Kleinen Zeitung zeigen wir Ihnen genau diese magischen Reisemomente und Destinationen. Freuen Sie sich auf die Vorstellung der exklusiven Kleine Zeitung Leserreisen nach Japan, an die Seidenstraße und zur Via Podiensis:

Fernöstliche Faszination - Leserreise Japan

Termin: 7.-19.5.2023, ab 4.598 Euro pro Person

Zur Leserreise





Termin: 14.6.-30.6.2023

Vortragender: Bruno Baumann



Er gilt als Solarplexus Asiens, auch als Herz des Kontinents, jener Knotenpunkt im Vierländereck von China, Pakistan, Afghanistan und Tadschikistan, an dem sich uralte Routen der Seidenstraße kreuzen und mehrere der höchsten Gebirge der Welt aufeinander treffen: Pamir, Karakorum, Hindukusch und Kunlun-Gebirge.





Termin: 2.6.-11.6.2023 und 7.9.-16.9.2023

Vortragender: David Zottler



Vier Hauptwege führen durch Frankreich, die Via Podiensis gilt als der Schönste. Eingebettet in einen atemberaubenden, ständig wechselnden Naturraum – ehemalige Vulkanlandschaften, raues Bergland, sanfte Hügel, Fluss- und Aulandschaften bis hin zu den Pyrenäen. Von hier führt der Camino Frances über Roncesvalles nach Pamplona und weiter nach Santiago de Compostela.



Jetzt zum Event anmelden!

Lassen Sie sich von den Fernen Reisezielen begeistern und erwarten Sie einen wahrlich magischen Abend umrahmt von Magier Christoph Kulmer. Exklusiv für Club-Mitglieder!



Termin: Dienstag, 22. November, 19 Uhr

Wo: Kleine Zeitung, Skyroom



Achtung: Die Teilnehmer:innenzahl ist limitiert. Sie erhalten eine schriftliche Bestätigung über Ihre Teilnahme.

Anmeldeschluss: 14. November 2022