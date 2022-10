Kärnten im Winter erleben

Winterurlaub! Davon träumen viele, sobald die Tage kurz und grau werden. Frische Luft, freie Zeit und Momente, von denen wir noch lange zehren. Kinderlachen in der Kälte, das Knirschen von Schnee unter den Schuhen – oder inspirierende Stunden im Warmen, wenn es draußen zu ungemütlich wird.



Mit ihrem Buch lockt die Reiseexpertin Anita Arneitz hinaus in den Kärntner Winter: mit individuellen Erlebnissen und Entdeckungen abseits der Pisten und bei jedem Wetter, zu zweit oder mit der ganzen Familie, sportlich oder ganz gemütlich. Für kleine Ausflüge und ganz besondere Tage abseits des Alltags – hier macht die Winterzeit in der Region so richtig Spaß!

Weitere Infos zum Buch finden sie hier.

Gewinnspiel

Wir verlosen 5 Bücher "Winterzeit in Kärnten" von Anita Arneitz.

Teilnahmeschluss: 28. November 2022