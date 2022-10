Kleine-Zeitung-Publikumsvoting

Wir suchen die beliebteste Klanglicht-Installation. Welche Installation hat Sie so richtig überzeugt, welche Installation strahlt für Sie am hellsten? Besuchen Sie die verschiedenen Installationen am Schloßberg und bei den Reininghausgründen, genießen Sie die lichtgewaltige Stimmung und stimmen Sie gleich hier für Ihren Favoriten ab.

Unter all jenen, die für die beliebteste Installation gestimmt haben, gibt es auch noch etwas zu gewinnen: Wir verlosen einen Kurzurlaub für 2 Personen im Hotel Karnerhof. (3 Nächte inkl. Halbpension).