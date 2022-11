Kleine Zeitung Publikumsvoting

Beim diesjährigen Klanglicht gab es wieder einiges zu sehen, je dunkler der Abend, desto eindrucksvoller präsentierten sich die Installationen am Schloßberg und in Reininghaus.

Jede Installation war ein Hingucker für sich, aber welche hat Sie am meisten beeindruckt? Das wollte die Kleine Zeitung von Ihnen wissen und hat Sie um Ihre Stimme gebeten. Knapp 800 Personen haben insgesamt abgestimmt und gewonnen hat: Chronos von MO:YA mit fast 300 Stimmen.

Unter all jenen, die beim Kleine Zeitung Publikumsvoting abgestimmt haben, wurde ein Kurzurlaub für 2 Personen in Österreich verlost. Der Gewinner wurde von uns per Mail verständigt.