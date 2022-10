Tango-Nacht mit Tobias Kochseder & Bandouba am 27.10.2022 um 20 Uhr im Orpheum Graz

Das Ensemble rund um den Grazer Musiker Tobias Kochseder schließt an die lange Tradition des argentinischen "orquesta tipica" an, die in den 30er und 40er Jahren die Tanzhäuser von Buenos Aires füllten. Mit Stücken aus der frühen "Goldenen Zeit des Tango", Werken von Astor Piazzolla, und Kompositionen des 21. Jahrhunderts, bildet sich ein Repertoire, dass sich durch nahezu 100 Jahre der Tangogeschichte zieht.

Styrian Klezmore Orchestra am 13.11.2022 um 19:30 Uhr im Orpheum Graz

Die beiden Musiker - Moritz Weiß (Klarinette) & Ivan Trenev (Akkordeon) - wirbeln schon seit einiger Zeit enormen Staub auf, wenn es um jiddische Musik, Klezmer oder Balkan-Sound in der Steiermark geht. Im Frühjahr 2021 führte diese fruchtbare Zusammenarbeit zur Gründung des Styrian Klezmore Orchestra. Eine hochenergetische Ladung junger professioneller Musiker:innen wird zu einem orchestralen Großformat vereint, um einen Stilpluralismus im Ballungsraum zwischen jiddischer Musik, Klezmer und Balkan-Groove näher auszuleuchten. Das Ergebnis ist ein frischer, aufregender, orchestraler Sound. Klezmore eben.

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 10x2 Karten für die beiden gamsbART Veranstaltungen „Tango-Nacht“ und „Klezmore“ in Graz gewinnen!

„Tango-Nacht“ - Teilnahmeschluss: 20. Oktober 2022

„Klezmore“ - Teilnahmeschluss: 1. November 2022