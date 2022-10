Licht aus, KLANGLICHT an.

Von 27. bis 29. Oktober geht vielerorts in Graz das Licht aus, um Raum für ein Festival zu schaffen, das eben diesen auf besondere Weise erleuchten wird: Klanglicht erkundet 2022 den Raum in seinen vielfachen Facetten am Schlossberg sowie in Reininghaus. Obgleich diese zwei Standorte des diesjährigen Festivals nicht unterschiedlicher sein könnten, wird der Raum zu ihrem verbindenden Glied. Mit der künstlerischen Erkundung dieser konträren Stadträume schafft KLANGLICHT 2022 eine temporäre Welt leuchtend-klingender Kunsträume über die Dächer der steirischen Landhauptstadt hinweg.

Datum: 27. bis 29.10.2022

Ort: Schloßberg Graz & Reininghaus

