"In der Welt des Wetters"

Das Wetter kann man nicht ändern? Von wegen! Die Schwestern Marie und Maria könnten unterschiedlicher nicht sein: Während die eine bemüht und fürsorglich versucht, es allen recht zu machen (Ach, wie goldig!), wäre es der anderen recht, nur das zu tun, worauf sie gerade Lust hat (So ein Pech!). Ihrer Mutter ist sowieso nichts recht. Die Weberin setzt alles daran, der Familie mehr Wohlstand und Ansehen zu verschaffen – und wenn ihre Töchter dafür um die Wette spinnen oder den "Holz-Horst", den glatteisigen Bürgermeister des Dorfes, für sich erwärmen müssen! Keine sehr sonnigen Aussichten … Doch als die Schwestern nacheinander – vor- oder versehentlich – durch einen Brunnen in die zauberhafte Welt von Frau Holle gelangen, in der Hähne, Brot und Äpfel sprechen, Schneeflocken tanzen, man mit Aufgaben, Gold oder Pech überschüttet wird und Wetter(-machen) an der Tagesordnung steht, dreht sich "In der Welt des Wetters" der Wind. Denn Maria und Marie wird zunehmend bewusst, dass sich die Welt (bzw. das Wetter) nicht nur um einen selbst dreht, alles (Wetter) irgendwie zusammenhängt und man für das, was einem wichtig ist, nicht nur "wettern" darf – sondern muss!

Mit diesem flockig-leichten Musicalspaß für alle Jahreszeiten, Witterungen und Altersgruppen bringt das preisgekrönte Autorenduo Florian Stanek und Sebastian Brand (u. a. "Die fürchterlichen Fünf") den Märchenklassiker mit viel Sinn für Humor, globale (Herz-)Erwärmung, starke junge Heldinnen und weise Naturerscheinungen auf die Bühne der Oper Graz.

