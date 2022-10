Bigband-Gala für Ella & Stoariegler Dixie Band

Am 18. Oktober um 19.30 Uhr stehen in der Komödie Graz die größten Hits von Duke Ellington und Ella Fitzgerald am Programm: Das Orchester Sigi Feigl widmet seine "Bigband-Gala" der goldenen Ära des Swing: Mit der grandiosen Vokal-Solistin Olga Chernyshova aus Kiew! "Ohrwurm-Garantie". Am 28. Oktober sorgt die "Very Old Stoariegler Dixieband" für Furore, Witz und Temperament.

Karten:

Ticketzentrum.at (0316/8000) oder Komödie Graz (0664/5369770) office@komoedie-graz.at

Datum: 28.10.2022 um 19:30 Uhr

Ort: Komödie Graz

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Bei uns können Sie 4x2 Karten für die "Very Old Stoariegler Dixieband" in der Komödie Graz gewinnen!

Teilnahmeschluss: 20. Oktober 2022