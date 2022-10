VERSCHWINDEN / IZGINJANJE der neue Film von Andrina Mračnikar kommt pünktlich zum 50. Jahrestag des „Ortstafelsturms“ am 7.10. in die österreichischen Kinos. Der Film wurde auf der diesjährigen Diagonale mit dem Kleine Zeitung Publikumspreis ausgezeichnet. Am Freitag, 7.10. findet um 18 Uhr die Kinostartpremiere in Graz im KIZ Royalkino statt.

Filmemacherin Andrina Mračnikar begibt sich in ihrem Dokumentarfilm Verschwinden/Izginjanje in ihrer Südkärntner Heimat auf eine persönliche Spurensuche: Warum verschwindet die slowenische Sprache und mit ihr die slowenische Kultur immer mehr aus dem Alltag? Das Persönliche ist hier hochpolitisch. Ausgehend von den Erzählungen der eigenen Familie führt Mračnikar durch hundert Jahre österreichische Geschichte, die

in Kärnten geprägt ist von politischen Versäumnissen und der vergebenen Chance, das Slowenische als Bereicherung und unverzichtbaren Bestandteil Österreichs wertzuschätzen.

