"Es scheint, als ob uns diese herausfordernden Zeiten einen Spiegel unserer Gesellschaft vorhalten und darüber hinaus unseren zwischenmenschlichen Raum bedrängen. Dieser Zusammenhalt scheint brüchiger denn je. Aber was macht das mit uns? Und lassen wir das zu?"

Das neue Programm der JAZZ BIGBAND GRAZ mit dem Titel „THE SPACE BETWEEN US“ behandelt genau diesen fragilen zwischenmenschlichen Raum und beleuchtet auf subtile Art den derzeitigen Zustand unserer Gesellschaft. Man taucht ein in eine ganz eigene musikalische Welt - irgendwo zwischen Songs, World-, Minimal Music und Jazz und verliert sich in diesem Kosmos menschlicher kleiner Inseln.

Eine tiefgründige Auseinandersetzung mit der Gegenwart. Spannender kann aktueller Jazz kaum sein! Schauen und hören sie sich das an!

Sonntag, 16. Oktober 2022

DOM im BERG Graz

Einlass: 19:00h

Beginn: 20:00h

Wir verlosen 10 Karten für das Premierenkonzert im Dom im Berg am 16.10.2022 sowie 5 CDs.

Teilnahmeschluss: 11. Oktober 2022