Exklusiver Museumsbesuch im Kunsthaus Mürz

Ab 22. Oktober präsentiert das Kunsthaus Mürz eine neue Ausstellung: "Wir Günther Domenig" kuratiert von Michael Zinganel. Das Wort ‚Wir’ existierte im Sprachgebrauch von Günther Domenig nicht. Der von Günther Domenig gegenüber der Öffentlichkeit inszenierten Figur eines kompromisslosen, geradezu besessenen Einzelkämpfers, der die Architekturgeschichte hinter sich lässt, seine Ideen ganz allein aus sich selbst, aus eigener Kraft und allen Widrigkeiten zum Trotz gegen eine Vielzahl an Widerständen durchzusetzen imstande war, soll in dieser Ausstellung eine andere Erzählung entgegengesetzt werden.

Die Ausstellung zeigt Ereignisse und Begegnungen, die das sich wandelnde Werk beeinflusst haben, wie und mit wessen Unterstützung die einzelnen Projekte – im Sinne eines Making Of – zustande kamen und umgesetzt wurden. Während Günther Domenig gegenüber einer breiten Öffentlichkeit (bei Eröffnungen, in TV-Beiträgen und Publikationen) den rüpelhaften genialischen Rebellen zu Schau trug, der Einflüsse dritter als Infragestellung seiner genialischen Potenz zurückgewiesen hätte, zeigte er in seinen Vorlesungen im geschützten Raum der Universität ein breites visuelles Panorama an architektonischen und künstlerischen Positionen – aus der Geschichte und Gegenwart – sowie einen hohen Grad an Informiertheit und Reflexionsfähigkeit. Hier scheute er sich nicht, Inspirationen durch andere und die Beiträge seiner Mitarbeiter*innen konkret zu benennen.

Weitere Infos unter https://www.kunsthausmuerz.at/

Gewinnspiel

Wir verlosen 5x2 Plätze für einen exklusiven Museumsbesuch im Kunsthaus Mürz. In privater Atmosphäre, noch vor offizieller Ausstellungseröffnung, werden Sie durch die Ausstellung "Wir Günther Domenig" geführt.

Termin: 22. Oktober 2022, 17:00 Uhr

Wo: Kunsthaus Mürz, Wiener Straße 35, 8680 Mürzzuschlag

Teilnahmeschluss: 18. Oktober 2022