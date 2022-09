10 Jahre Jazz Festival Leibnitz

Zum zehnten Geburtstag will das Jazz Festival Leibnitz freilich nun seinem international längst etablierten Namen gerecht werden und bietet ausschließlich Musiker und Bands auf, die alle exklusiv für Österreich zu hören sein werden.

Dabei richtet das Festival diesmal seinen Fokus auf das Jazzland Frankreich und seine Newcomer und bringt zudem zwei absolute Highlights aus Kuba in die südsteirische Weinstadt.

Zum Jubiläum soll die ganze Stadt im Zeichen des Festivals stehen, wozu es erstmals eine Open-Air-Bühne und Jazz Lounge am Hauptplatz sowie eine Schaufensteraktion geben wird.

Gewinnspiel

Wir verlosen 3x2 Karten für das Jazz Festival in Leibnitz am 1. Oktober 2022.

Jazz Festival Leibnitz: 29.9. - 2.10.2022

Weiter Infos finden Sie hier.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Schicken Sie uns ein Mail an marketing@kleinezeitung.at und beantworten Sie uns folgende Gewinnspielfrage:

Das wievielte Mal findet das Jazz Festival Leibnitz in diesem Jahr statt?

Teilnahmeschluss: 28.9.2022

Viel Glück!