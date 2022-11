Recreation

Es ist die 21. Saison von Recreation! Und an jedem Abend wird eine große Gruppe von Musikerinnen und Musikern eins und macht die kühnsten Ideen von Komponistinnen und Komponisten lebendig: mit Musik von Barock über Mozart und Beethoven bis zum Klezmer.

Recreation spielt in der kommenden Saison die "Großen Konzerte" im Stefaniensaal immer montags, aber mit zwei Beginnzeiten um 18 und um 20 Uhr, und in kompakten Programmen von rund 65 Minuten in einem Stück. Im Barockzyklus im Minoritensaal stehen drei Vorstellungen zur Wahl, zwei am Montag und eine am Dienstag.

Gleich groß wie immer bleibt die Fülle an Glück, das Recreation in der neuen Saison für sein Publikum bereithält. Holen Sie sich so viel Recreation, wie Sie tragen können.





Wir verlosen Karten für folgende Veranstaltungen:

10x2 Tickets für WIENER KLASSIK (Großes Orchester im Stefaniensaal) am 9. Jänner 2023, 20 Uhr

Teilnahmeschluss: 19. Dezember 2022

10x2 Tickets für KLEZMER CONCERTO am 6. Februar 2023 um 20 Uhr im Stefaniensaal

Teilnahmeschluss: 29. Jänner 2023

10x2 Tickets für RACHMANINOW! am 6. März 2023 um 20 Uhr im Stefaniensaal

Teilnahmeschluss: 26. Februar 2023

10x2 Tickets für DER ZAUBERER am 24. April 2023 um 20 Uhr im Stefaniensaal

Teilnahmeschluss: 16. April 2023



Je 5x2 Tickets für ALLES FAKE am 8. Mai 2023 um 18 und um 20 Uhr im Minoritensaal

Teilnahmeschluss: 30. April 2023

10x2 Tickets für DER TOD & DAS MÄDCHEN am 15. Mai 2023 um 20 Uhr im Stefaniensaal

Teilnahmeschluss: 7. Mai 2023