Was für ein zauberhaftes Chaos!

Dürfen wir vorstellen: Violetta, von Beruf vorlaute Fee, die bereits 337 Lebensjahre auf dem Buckel hat. Und sie hat ein ganz großes Problem: Sie kann zaubern, aber nur das Falsche. Zu allem Überdruss hat sie sich jetzt auch noch in die Welt der Menschen verirrt ... Um wieder in ihre Welt – die Welt der Feen – zurück zu finden, muss sich Violetta mit einem Menschenkind verbünden. Die 12-jährige Maxi wohnt in der grauen Großstadt und möchte so viel lieber wieder draußen auf dem Land und in die Natur leben. Schon bald stellt sich heraus: Die zwei sind das perfekte Duo für ein Abenteuer voller zauberhaftem Chaos und blühender Fantasie! Gemeinsam meistern sie viele Herausforderungen, retten eine grüne Oase in der Großstadt und suchen ein geheimes Portal in die Feenwelt. Dabei lernen Violetta und Maxi, dass mit den richtigen Freunden alles möglich ist. Neben der Chance, sich für ein Stück Natur einzusetzen, kriegen die beiden ungleichen Heldinnen auch die Möglichkeit, Maxis neue Patchwork-Familie näher zusammenzubringen.

MEINE CHAOSFEE & ICH – Ab 14. Oktober nur im Kino!

Gewinnspiel

Wir verlosen 46 x 4 Karten für die Kinopremiere von „MEINE CHAOSFEE

& ICH“ am 8. Oktober 2022 im Cineplexx Graz.

Start des Films: 15 Uhr

Kartenausgabe ab 14 Uhr

Teilnahmeschluss: 29. September 2022