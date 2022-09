Die kärntenweite Ausstellung „Günther Domenig:DIMENSIONAL“ zeigt erstmals das spektakuläre Gesamtwerk eines der wichtigsten österreichischen Architekten über vier programmreiche Monate an vier einzigartigen Orten. Eine Ausstellung im Museum Moderner Kunst Kärnten und im Architektur Haus Kärnten spannt einen breiten Bogen über Günther Domenigs künstlerisches und architektonisches Werk. Zwei seiner zentralen Arbeiten, das DOMENIG STEINHAUS und Heft/Hüttenberg, werden selbst zu Ausstellungsobjekten und mit einem umfassenden Programm bespielt.

Die vier Ausstellungsorte stehen für unterschiedliche Aspekte der Arbeit Günther Domenigs, genauso wie sie unterschiedlich bespielt sind. Während im Museum Moderner Kunst Kärnten dem Verhältnis von Kunst und Architektur nachgegangen wird, ist im Architektur Haus Kärnten die Nachwirkung auf die zeitgenössische Architekturproduktion primäres Thema. Das Steinhaus und die Heft in Hüttenberg sind hingegen selbst Ausstellungsobjekte und werden von Künstler:innen und Performer:innen direkt aktiviert.

Das Steinhaus wird über das Instrument der Performance mit dem Tanzquartier Wien gemeinsam auf seine Körperlichkeit hin befragt. Das ehemalige Landesausstellungsgebäude in der Heft in Hüttenberg wird das erste Mal seit Jahren wieder dem Publikum durch künstlerische Interventionen zugänglich gemacht.

Entdecken Sie das Werk von Architekt Günther Domenig an insgesamt vier Standorten - Museum Moderne Kunst Kärnten, Architektur Haus Kärnten, DOMENIG STEINHAUS am Ossiacher See und in der Heft in Hüttenberg – bei einer geführten und exklusiven Busexkursion. Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Dimensionen des Ausstellungsprojektes und können besondere Architektur hautnah und mit Expert:innen erfahren.

Inkludierte Leistungen: Führung, Eintritte, Bus ab Klagenfurt und kleine Jause

Datum: 15.10.2022, 10-17 Uhr

Gewinnspiel

Wir verlosen eine Exkursion zur Ausstellung „Günther Domenig:DIMENSIONAL“ für 20 Kleine Zeitung Vorteilsclub-Mitglieder!

Teilnahmeschluss: 3. Oktober 2022