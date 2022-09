Großes Kino in der Steiermark

Für einen Blick in die Vergangenheit lohnt sich ein Besuch im Museum für Geschichte in Graz. In seinen Ausstellungen richtet das Museum den Fokus auf das Werden und den Wandel der Steiermark vom Hochmittelalter bis in die Gegenwart. Aktuell gibt eine Schau spannende

Einblicke in die Geschichte von „Film und Kino in der Steiermark“. Der Bogen spannt sich dabei von den ersten filmischen Spuren 1896 in Leoben bis zum zeitgenössischen Filmkunstschaffen steirischer Regisseure. Filme, Fotos und Plakate, Drehbücher und Filmskizzen,

technische Geräte sowie historisches Kinoinventar machen dabei Bekanntes, Unbekanntes und Vergessenes sichtbar. Wir verlosen 20 Plätze (10x2) für eine exklusive Führung, bei der die Möglichkeit besteht sich mit der Ausstellungskuratorin Mag. Maria Froihofer persönlich auszutauschen.

Gewinnspiel

Wir verlosen 20 Plätze (10*2) für die Führung mit Mag. Froihofer, Kuratorin von "Film und Kino in der Steiermark". Im Anschluss an die Führung kann man mit einem Glas Sekt an einer Diskussion teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 28. September 2022

Termin: 15. Oktober 2022, 10 Uhr

Teilnahmeschluss: 7. November 2022