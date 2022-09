Ein Krieg in der Ferne

Jedes Jahr aufs Neue arbeitet der steirische herbst an der Schnittstelle zwischen dokumentarischem Faktum und künstlerischer Fiktion, und heuer überschattet die Tatsache des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine alles andere. Nach einem Prolog im Juli mit Werken von ukrainischen Filmemacher:innen über die Ukraine veranlasst der andauernde Krieg das Festival auch anderen Kriege, die in seine Geschichte eingeschrieben sind, zu überdenken und neu zu betrachten.

Der Kalte Krieg und die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg beeinflussten die ersten Jahre des Festivals, spätere Ausgaben fanden statt, als gleich nebenan die Jugoslawienkriege wüteten. Doch in dieser gemütlichen Ecke Österreichs sind diese nahen Fronten aus den Augen und aus dem Sinn, bis das Verdrängte mit voller Wucht zurückkehrt. Das übergreifende Thema "Ein Krieg in der Ferne" befasst sich mit der größeren, drohenden Präsenz von Schlachten, die mental in Schach gehalten werden.

Ermäßigung

Vorteilsclub-Mitglieder erhalten 30% Ermäßigung auf max. 2 Karten für die Veranstaltungen des steirischen herbst.

Die Karten sind in allen Kleine Zeitung-Büros, unter der Tel. (0316) 871 871 11 oder unter shop.kleinezeitung.at/tickets (zzgl. Gebühr) erhältlich.

Gewinnspiel

Wir verlosen je 10x2 Karten für die Veranstaltungen "Ming Wong" und "Boris Nikitin" im Rahmen des steirischen herbst.

"Ming Wong" am 23.9. um 20:30 Uhr in der Helmut List Halle. - Teilnahmeschluss: 18.9.

"Boris Nikitin" am 14.10. um 19 Uhr in der Helmut List Halle. - Teilnahmeschluss: 2.10.

So können Sie am Gewinnspiel teilnehmen: Schicken Sie uns ein Mail an marketing@kleinezeitung.at und verraten Sie uns, mit wem Sie den steirischen herbst gerne besuchen möchten.

Viel Glück!