Dorothy lebt mit Tante Em und Onkel Henry irgendwo im Nirgendwo, mitten in Kansas. Viel Arbeit und Beschaulichkeit. Ein bisschen zu viel für Dorothys Geschmack. Doch dann zieht ein Sturm auf, erfasst das Mädchen samt Haus und wirbelt es geradewegs in ein magisches Land. Kansas ist das jedenfalls nicht mehr! Schluss mit Langeweile, dafür viel Aufregung und die Frage: Wie kommt Dorothy jetzt bloß wieder nach Hause?



Die gute Hexe des Nordens rät, die Yellow Brick Road Richtung Smaragdstadt zu nehmen und den Zauberer von Oz um Hilfe zu bitten. Löwe, Blechmann und Strohmann, die auf der Suche nach Mut, Herz und

Verstand sind, werden nicht nur Dorothys (Ziegelsteinweg-)Gefährten und Co-Abenteurer, sondern wahre Freunde. Von wegen kopf-, herz und mutlos! Endlich beim Zauberer angekommen, ist allerdings nicht alles so einfach, wie es scheint…

