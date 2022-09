Yerma

Tragische Dichtung in drei Akten von Federico García Lorca

Wie kann man zu sich selbst finden in einer von männlichen Zwängen geprägten, katholisch-provinziellen Gesellschaft, in der Menschen unfrei sind, weil sie von den Blicken der anderen abhängen? Der Name der Titelheldin bedeutet im Spanischen »Brache«, »unbebautes Feld«. Genau so empfindet sich die Bäuerin Yerma. Sie will fruchtbar werden, sie will ein Kind. Ihr Mann Hans dagegen, ein reicher Schafzüchter, will kein Kind, sondern immer noch reicher werden. Yerma soll »ehrbar« bleiben, bewacht von seinen beiden unverheirateten Schwestern, während er selbst die Nächte auf seinen Feldern verbringt. Yerma will schwanger werden, aber – der katholischen Unauflösbarkeit der Ehe wegen – nicht durch einen anderen Mann: den Freund aus Kindertagen, Viktor. Am Ende tötet sie Hans in dem Moment, in dem er nach ihr greift – und somit ihre einzige Möglichkeit, Mutter zu sein: »Ja, mein Kind habe ich getötet.«

Datum: 14.10.2022 um 19.30 Uhr

Ort: Stadttheater Klagenfurt (Theaterplatz 4, 9020 Klagenfurt)

Einlass: 18.30 Uhr

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Wir verlosen für die exklusive Kleine Zeitung Leserveranstaltung von „Yerma“ 357x2 Plätze im Stadttheater Klagenfurt!

Teilnahmeschluss: 2. Oktober 2022