Yerma

Alia Luque, die u. a. am Burgtheater und am Schauspiel Stuttgart inszeniert hat, übersetzt Federico García Lorcas tragische Dichtung neu und speziell für Kärnten.

Federico García Lorca, bedeutendster spanischer Dichter des 20. Jahrhunderts, stellt mit Yerma eine radikale Frauenfigur ins Zentrum seines gleichnamigen Stücks: Sie will unbedingt ein Kind – doch ihr Mann will nichts davon wissen. Und die enge, ländlich-provinzielle Gesellschaft gesteht ihr keine Freiheit zu: Die Blicke der Anderen sind stets auf Yerma gerichtet. Die spanische Regisseurin Alia Luque verortet Lorcas »tragische Dichtung« mittels einer speziell für Klagenfurt entstandenen Neu-übersetzung in Kärnten (wiewohl Lorcas komplexe, bildgewaltige Kunstsprache nicht einfach ins »Kärntnerische« übertragen wird) und macht so deutlich, wie allgemeingültig Lorca, ebenso wie sein Zeitgenosse und »Vetter im Geiste«, Horváth, auch heute noch ist.

Yerma im Stadttheater Klagenfurt von 6. Oktober bis 9. November 2022

Kleine Zeitung Leserveranstaltung

Datum: 14.10.2022 um 19.30 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr)

Ort: Stadttheater Klagenfurt (Theaterplatz 4, 9020 Klagenfurt)

Regie: Alia Luque

Bühne: Christoph Rufer

Kostüme: Ellen Hofmann

Film: Sophie Lux

Dramaturgie: Hans Mrak

Mit: Silja Bächli, Jannik Görger, Florentin Groll, Tino Hillebrand, Andreas Patton, Axel Sichrovsky, Jakob Tögel

