Die Steirische Galanacht des Sports, organisiert von der Helmut List Halle im Auftrag des Landes Steiermark und in Zusammenarbeit mit der Kleinen Zeitung und der Landessportorganisation Steiermark, bietet die Gelegenheit, die sportlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen und ein sichtbares Zeichen für den steirischen Sport zu setzen. Dabei werden die Trophäen an die erfolgreichsten steirischen Sportlerinnen und Sportler des Jahres übergeben und Mittel für den steirischen Nachwuchssport gesammelt. Erstmalig wird es aufgrund von Corona an einem Abend pro Kategorie zwei Ehrungen geben (2021 und 2022).

Termin: 29. September 2022, Helmut-List-Halle Graz

Programm:

17:45 Uhr Einlass/Sektempfang

18:30 Uhr Beginn Galanacht - Begrüßung, Ehrungen & Show-Acts

19:30 Uhr Galabuffet Hauptspeisen- & Dessertbuffet

21:00 Uhr Ausklang/Open Bar

Gewinnspiel

Wir verlosen 2x2 VIP Tickets für die steirische Galanacht des Sports - in den Karten enthalten ist das Gala-Essen sowie Sektempfang, After Show Party mit DJ!

Teilnahmeschluss: 14. September 2022