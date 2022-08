Beim 10. Social Business Night Run laufend ein soziales Zeichen setzen!

Die Erfolgsgeschichte des Social Business Night Run feiert den ersten Runden: am 29.09.2022 findet er zum mittlerweile 10 (!) Mal statt. Und wieder können TeilnehmerInnen gemeinsam für den guten Zweck laufen und damit das Tun und die Arbeit von sozialen Unternehmen in der Steiermark in den Fokus rücken. Der Reinerlös kommt der Aktion „Steirer helfen Steirern“ und der Initiative „Von Mensch zu Mensch“ zu Gute.

Ab 19:30 führt der 5km lange flache Rundkurs vom ASKÖ Sportplatz rund um das Schloss Eggenberg, gelaufen wird die Strecke in 8er- oder 3er-Teams oder alleine. Auch dieses Jahr wird es wieder eine Nordic Walking Disziplin für 3er Teams geben.

Organisiert wird der Lauf von arbeit plus Steiermark, dem Netzwerk der rund 30 Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekte (GBP) und Sozialökonomischen Betriebe (SÖB). Diese bieten in Kooperation mit dem AMS, der Stadt Graz und dem Land Steiermark rund 1000 Transitarbeitsplätze an, um Personen mit Problemen am Arbeitsmarkt den Wiedereinstieg in die Berufswelt zu ermöglichen.

10. Social Business Night Run 2022

Start: 29. September 2022 | 19:30 Uhr

ASKÖ Center Eggenberg | Schloßstraße 20, 8020 Graz

Strecke: 5 km Lauf oder Nordic Walking

Anmeldung und Infos finden Sie hier

Nenngeld bis Sonntag, 22. September: 8er-Team 200 € | 3er-Team 75€ | Einzelwertung 25€

Nachnennung vor Ort pro Person 30 €

Verpflegungspaket: 15 € pro Person (limitierte Stückzahl)

Medaillen und Startersackerl aus sozialökonomischen Betrieben.

Der Reinerlös der Nenngelder kommt karitativen Zwecken zugute.

Gewinnspiel

Bei uns können Sie einen von 4 Startplätzen für Ihr 3er-Team beim Social Business Night Run inkl. Verpflegung gewinnen!

Teilnahmeschluss: 14. September 2022