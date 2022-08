European League of Football: Die beste Football-Liga Europas

Als professionalisierte Football-Liga Europas hat sich die European League of Football das Ziel gesetzt, den Sport medial breite Schultern zu stellen. Der Event-Charakter und die wunderbare Stimmung vor bis zu 9000 Zuschauern in der regulären Saison lassen sich im Football wunderbar verwirklichen.

Klagenfurt wird am 25. September 2022 das zweite European League of Football Championship Game und damit die beiden besten American-Football-Teams auf dem europäischen Kontinent ausrichten.

Das Championship Game bietet die Möglichkeit, den Footballsport in Europa mit großartigen Künstlern und Footballfans zu feiern, die dieses Ereignis gemeinsam zelebrieren werden.

Die Pre-Game-Party am 24.9. schafft einen wunderbaren Start in ein tolles Wochenende, um das Event noch spannender oder, je nach Vorliebe, entspannter zu gestalten. Am Samstag treffen Sie andere Fußballfans und genießen ein kühles Getränk oder etwas Leckeres zu essen in der Abendsonne direkt am Wörthersee.

Termine:

Pre-Game-Party am 24.9. ab 19 Uhr

Championshio Game am 25.9. um 15 Uhr

Ort: Wörthersee Stadium

Weitere Informationen finden Sie hier

Gewinnspiel

Gewinnen Sie 100x2 Tickets für den Championship Game Day und 5x2 Tickets für die Pre-Party des European League of Football Championship Game!

Teilnahmeschluss: 14. September 2022