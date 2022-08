Countdown für das große Laufspektakel

In wenigen Tagen ist es wieder so weit: KÄRNTEN LÄUFT, die größte und beliebteste Laufveranstaltung im Land, steht vor der Tür. Tausende AthletInnen bereiten sich bereits seit Wochen und Monaten akribisch auf den Laufhöhepunkt in Kärnten vom 26.-28. August 2022 vor. Am Sonntag wartet der sportliche Höhepunkt: der 21. Kleine Zeitung Wörthersee Halbmarathon von Velden nach Klagenfurt – Mit der einzigartigen Startkulisse vor dem Veldener Schloßhotel wartet eine der schönsten Halbmarathonstrecken ganz Österreichs auf tausende Teilnehmer. Der Wasserstart des AK Viertelmarathons wird wieder unzählige Lauffans nach Pörtschach locken. Ganz egal über welche Distanz – der emotionale Höhepunkt, der Zieleinlauf an der Klagenfurt Ostbucht gelingt bestimmt.

Als krönender Abschluss dürfen die Villacher Bier After Run Party, die Siegerehrung sowie der verdiente Sprung ins kühle Nass des Wörthersees nicht fehlen!

Beim größten Lauffest Kärntens darf natürlich auch die Kleine Zeitung nicht fehlen: Machen Sie mit beim KLEINE ZEITUNG Kärnten Läuft Quiz und haben somit die Chance tolle Preise zu gewinnen!

Was es zu gewinnen gibt: