Musicalthriller der Extraklasse

Endlich kehrt das Erfolgsmusical zurück ins Raimund Theater! Das Meisterwerk aus der Feder von Michael Kunze und Sylvester Levay („Elisabeth“, „Mozart“) wurde in zehn Sprachen übersetzt und hat weltweit bereits mehr als 2 Millionen Besucher:innen in zwölf Ländern begeistert. Die Musical-Adaption des Stoffes, der schon in der Kinoversion von Alfred Hitchcock für elf Oscars nominiert war, verspricht einen wunderbaren Abend voller Romantik, düsterer Geheimnisse und mit einer Vielzahl spannender Momente.



Gewinnspiel

Karten für das Musical "Rebecca" gewinnen!

Wann: 23. September 2022, 19:30 Uhr

Wo: Raimund Theater, Wien

Teilnahmeschluss: 12. September 2022